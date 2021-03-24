رئيسة مجلس الأمن الدولي تُؤكد على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

دعت ليندا ثوماس غرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، والرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي اليوم إلى ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية المتواجدة في ليبيا.

وخلال ترؤسها لجلسة المجلس المخصصة للاستماع لإحاطة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا يان كوبيش، بآخر مستجدات الأوضاع التي تشهدها ليبيا في الوقت الحالي، شدّدت المندوبة الأمريكية على دعوة المجتمع الدولي إلى مساعددة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا على القيام بمهامها في إرساء الدولة المدنية.

وقالت غرينفيلد: “حان الوقت من أجل تقديم الدعم للحكومة الليبية الجديدة لتحقيق السلام، وحان الوقت لتحويل الوعود إلى سلام دائم في ليبيا، ويجب وقف انتهاك قرار حظر التسليح في ليبيا واحترام وقف إطلاق النار”.

واتفق جميع أعضاء مجلس الأمن أثناء تناولهم للكلمة تعقيبا على إحاطة المبعوث الأممي كوبيش، على ضرورة أن تقوم الدول التي لها مرتزقة أو قوات أجنبية تحمل جنسيتها بالمسارعة إلى سحبه، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.