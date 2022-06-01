رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي: يجب ألا تتجاهل روما معاهدة الصداقة مع ليبيا

شددت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ستيفانيا كراكسي على ضرورة ألا تتجاهل حكومة بلادها معاهدة الصداقة والتعاون التي وقعها سليفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي السابق مع ليبيا.

وقالت كراكسي، لوكالة نوفا الإيطالية إنّه كان على إيطاليا أن لا تستخف أبدا معاهدة الصداقة والتعاون التي وقعها رئيس الوزراء آنذاك سيلفيو برلسكوني مع ليبيا.

وأضافت كراكسي أنّه في تلك المعاهدة ورد أنه في حالة وقوع هجوم، سيتعين علينا خوض الحرب الى جانب ليبيا، ولكن في المقابل فعلنا العكس.

وأردفت كراكسي «بدفع من الفرنسيين والأمريكيين ، فعلنا شيئًا أضعف مصداقيتنا في العالم العربي. علاوة على ذلك، كان هناك شيء واحد قاتل لأن تلك المعاهدة كانت في مصلحة هذا البلاد».