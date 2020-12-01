رئيسة وزراء إسكتلندا: الاستقلال «ضروري» للتعافي من كورونا

رئيسة الوزراء الإسكتلندية، نيكولا ستيرجن، صرحت أمس الأثنين، إن استقلال إسكتلندا لن يصرف الانتباه عن جائحة فيروس كورونا، لكنه جزء أساسي من التعافي منها.

وقالت ستيرجن: “الاستقلال لن يصرف الانتباه عن مهمة إعادة الإعمار بعد كورونا.. إنه ضروري للقيام بذلك بشكل صحيح”.

وكانت ستيرجن تدافع عن قرار حزبها “القومي الإسكتلندي” بالضغط من أجل إجراء استفتاء آخر على الاستقلال إذا فازت في انتخابات البرلمان الإسكتلندي المفروض في مايو.

وصرحت بأنها ستضغط من أجل إجراء تصويت جديد على مستقبل إسكتلندا “في الفترة الأولى من البرلمان الجديد” إذا فاز الحزب “الوطني الإسكتلندي” في الانتخابات حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وفي الآونة الأخيرة، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن معظم مواطني إسكتلندا سيؤيدون استقلال الدولة عن بريطانيا.

وفي الاستفتاء الأول حول استقلال إسكتلندا عام 2014، صوت 55% ضد الانفصال عن بريطانيا.