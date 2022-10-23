رئيسة وزراء إيطاليا تتسلم مهام منصبها رسمياً

سلم رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراغي، اليوم الأحد، رسميا، مهام رئاسة الوزراء لليمينية جورجيا ميلوني، لتصبح أول امرأة ترأس حكومة إيطاليا.

وجرى في مقر الرئاسة الإيطالية حفل مراسم التسليم والاستلام بين دراغي ورئيسة الوزراء الجديدة جورجيا ميلوني.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية التي غطت مراسم الحفل آن الحكومة التي شكلتها ميلوني تضم ائتلافا من الأحزاب اليمينية، وبعضها ينتمي إلى أقصى اليمين.

وتمكنت ميلوني من الوصول إلى هذا المنصب الذي تشغله لأول مرة امرأة في تاريخ الجمهورية الإيطالية لتحدث الكثير من التغييرات على المشهد السياسي الإيطالي إجمالا، بحسب مراقبين.

وبعد محادثات مع ميلوني استمرت 90 دقيقة، سلم دراغي رئيسة الحكومة الجديدة رمزيا الجرس الذي يستخدمه رئيس مجلس الوزراء لضبط المناقشات خلال اجتماعات مجلس الوزراء.

وأمس السبت، أدت زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني، جورجيا ميلوني (45 عاما)، اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في القصر الرئاسي، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد، حيث أنها أعلنت حكومتها مساء الجمعة.

وكان حزب “إخوة إيطاليا” من بين الذين حصلوا على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.