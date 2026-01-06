رئيسة وزراء الدنمارك تحّذر: السيطرة الأمريكية على غرينلاند ستوقف عمل «الناتو» بالكامل

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، أن أي استيلاء من قبل الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند سيشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقالت فريدريكسن في مقابلة مع إذاعة تي في 2 الدنماركية إن أي اعتداء أمريكي على دولة عضو في الناتو سيوقف عمل الحلف بأكمله ويضع الأمن الأوروبي والعالمي في خطر، معتبرة أن هذا يشمل جميع المكتسبات الأمنية التي تحققت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

تصريحات رئيسة وزراء الدنمارك جاءت ردًا على دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة للسيطرة على غرينلاند، الجزيرة القطبية الاستراتيجية الغنية بالمعادن، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية.

وأشار رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن إلى أن تصريحات ترامب أثارت قلق بلاده بشكل كبير، مؤكدًا على ضرورة احترام سيادة الجزيرة وعدم المساس بوضعها القانوني والسياسي.

وأعرب العديد من القادة الأوروبيين عن تضامنهم مع الدنمارك وغرينلاند، معتبرين أن أي تحرك أمريكي بهذا الاتجاه سيكون له عواقب كارثية على التحالفات الدولية وعلى استقرار المنطقة القطبية.

يأتي هذا التصعيد بعد أيام قليلة من العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ما زاد من المخاوف الأوروبية بشأن اتساع نطاق التدخلات الأمريكية خارج حدودها.

الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة في مواجهة تهديدات ترامب بعد احتجاز مادورو وسيطرته المحتملة على غرينلاند

أكدت تقارير أمريكية أن الاتحاد الأوروبي يجد صعوبة في اتخاذ موقف حازم حيال تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على غرينلاند، في ظل رد الفعل الفاتر للتكتل على العملية الأمريكية في فنزويلا التي أدت إلى احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية حاولت التمييز بين احتجاز مادورو وخطاب ترامب بشأن غرينلاند، لكنها لم توضح كيف تخطط لمنع تنفيذ مثل هذه الخطوة.

من جانبها، أعربت روسيا عن استنكارها للسياسات الأمريكية، ووصفت العملية في فنزويلا بأنها تعزيز للاستعمار الجديد، بينما انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الصمت الأوروبي، واعتبر الوضع مثالًا على “حفظ السلام الأمريكي”.

ترامب أشار في مقابلة إلى أن غرينلاند مهمة للأمن القومي الأمريكي، وأن الجزيرة محاطة بسفن صينية وروسية، مؤكدًا أنه يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.

وأدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز اليمين كرئيسة مؤقتة بعد نقل مادورو وزوجته إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بالإرهاب وتهريب المخدرات. وقد أعربت عدة دول، بينها روسيا، الصين، كوبا، وإيران، عن تضامنها مع فنزويلا واعتبرت تصرفات الولايات المتحدة انتهاكًا للقانون الدولي.