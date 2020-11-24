رئيسة وزراء نيوزيلندا: خُطة ستزيد صادرات البلاد بنحو 44 مليار دولار

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، سلطت اليوم الثلاثاء الضوء على الأهمية الحاسمة للصناعات الأولية، مشيرة إلى أن حكومتها ستستثمر موارد ضخمة في هذه المجالات لتسريع الانتعاش الاقتصادي.

صرحت أرديرن، خلال كلمة في قمة صناعية: “سواء كان الأمر يتعلق بالحفاظ على تدفق الحليب من خلال مصانع التجهيز الخاصة بنا أو نقل منتجات الماشية من خلال أعمال التجميد لدينا، فإن قطاع الأغذية والألياف يحافظ على تغذية النيوزيلنديين ويحافظ على أسواق التصدير الحيوية لدينا”.

وقدرت بأن الأهداف الطموحة للحكومة النيوزيلندية من شأنها أن تضيف صادرات بقيمة 44 مليار دولار نيوزيلندي (حوالي 30.36 مليار دولار) إلى قطاعي الأغذية والألياف خلال السنوات الـ10 المقبلة، وخلق فرص عمل أكثر بنسبة 10% في القطاع الأولي في البلاد بحلول عام 2030.

كما أشارت أرديرن إلى أهمية توقيع نيوزيلندا على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. وقالت إن “هذه الشراكة ستضع نيوزيلندا في مركز مبادرات التعاون الاقتصادي في منطقة تضم 30% من سكان العالم، وما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي ووجهة لـ56% من إجمالي صادرات نيوزيلندا” وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

تعقد في نيوزيلندا يومي 23 و24 نوفمبر الجاري القمة الثانية للصناعات الأولية، تحت عنوان دعم تكيف الصناعات الأولية في نيوزيلندا مع المستقبل، لتجمع عدة مئات من المزارعين والمنتجين من قطاع الصناعات الأولية مع صانعي السياسات وأصحاب المصلحة الرئيسيين.