«رئيسي»: انسحاب الدول الغربية من المنطقة ضمان للأمن الإقليمي

قال الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” خلال زيارة إلى محافظة خراسان الجنوبية شرقي البلاد، إن ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي لن يكون ممكنًا إلا بعد انسحاب الدول الغربية من المنطقة.

حيث صرّح “رئيسي” وفقاً لما ورد بـ “الجزيرة نت”: أن الوجود الإيراني في أي مكان في المنطقة يضمن الأمن فيها، بينما الوجود الأجنبي يزعزع الأمن وينشر الخوف.

وأشار “رئيسي”: إلى أن تدخلات الدول الغربية في العراق وأفغانستان لم تخلف سوى الدمار والقتل ونهب الثروات.

وشدّد “رئيسي” على أن ضمان الأمن الإقليمي سيكون ممكنًا إذا غادرت الدول الغربية المنطقة وتمكنت دول المنطقة من إدارة شؤونها بنفسها.