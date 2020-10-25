رئيس أذربيجان يُعارض تدويل النزاع في قره باغ

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إن بلاده تعارض بشكل قاطع تدويل النزاع في قره باغ.

وأضاف علييف في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “نحن نرفض بشكل قاطع وتام، تدويل النزاع بأي شكل من الأشكال، وذلك من أجل منع توسعه”.

وأشار الرئيس علييف إلى أن أرمينيا جاهدة لتدويل الصراع.

وتابع: “لقد طلبت أرمينيا من روسيا، إرسال عناصر من جيشها إلى منطقة الصراع.. وهذا غير فعال على الإطلاق ويتعارض مع القانون الدولي. لا نريد أن تتدخل الدول الأخرى.. موقفنا يتلخص في أنه يجب على جميع دول المنطقة والعالم أن تمتنع عن التدخل المباشر في النزاع”.

ويعتقد الرئيس الأذربيجاني، أن على الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إقناع أرمينيا “بوضع حد للعدوان، والالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي”.

ونوه الرئيس الأذربيجاني، بأنه يعتبر الحل الدبلوماسي للنزاع ممكنا. وأضاف: “أنا متأكد تماما من ذلك. لكنه سيعتمد على إرادة الجانب الأرمني”.

وحول رؤيته للسلام الذي يقر بحقوق الجانبين، شدّد علييف على أن “هذا يجب أن يقوم على أساس قاعدة منطقية، ضمن وحدة أراضي أذربيجان وضمان حقوق ومصالح الجزء الأرمني من سكان أذربيجان”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

يأتي ذلك في حين، يواصل الجيش الأذربيجاني عملية تحرير أراضيه من الاحتلال الأرميني في إقليم قره باغ.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان اليوم الأحد، أن عمليتها استمرت طوال ليل السبت- الأحد على جبهات آغدرا، وخوجاوند، وفضولي، وهدروت، وغوبادلي، ولاتشين، بالإقليم.

وأكدت أن الجيش الأذربيجاني يواصل عمليته كما هو مخطط له، مع توسيع نطاق المناطق المحررة.

وأشار البيان إلى أن الجيش الأذربيجاني أحرز تقدما على جبهات خوجاوند وغوبادلي ولاتشين، بعد كسر خطوط القوات الأرمينية، وتكبيدها خسائر كبيرة بتدمير عددا كبيرا من مدافعها.

وأوضحت الوزارة أن القوات الأرمينية انسحبت من مواقعها على جبهة غوبادلي بعد خسائرها الكبيرة في صفوف قواتها المقاتلة ومعداتها العسكرية.

وأشارت الدفاع الأذربيجانية إلى تحييد قسم كبير من القوات التي استقدمتها أرمينيا إلى جبهة غوبادلي من مدينة تساغكادزور.

وأفادت بتدمير الجيش الأذربيجاني، دبابتين، ومدرعتين، و5 مدافع، و7 سيارات للقوات الأرمينية بمختلف الجبهات في قره باغ.

وأكدت أن الاشتباكات تتواصل على طول خطوط الجبهة، وسيطرة الجيش الأذربيجاني على زمام الأمور.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم “قره باغ” المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وخلال العمليات، تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغيلان، و3 بلدات، وأكثر من 130 قرية، وعدد من المرتفعات الاستراتيجية.