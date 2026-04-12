رئيس أركان الجيش الأوغندي يثير الجدل: قواتنا مستعدة لحماية إسرائيل

أثار رئيس أركان الجيش الأوغندي الجنرال موهوزي كاينيروغابا جدلاً واسعاً بعد تصريحات غير مسبوقة أعلن فيها استعداده لنشر 100 ألف جندي أوغندي في إسرائيل، إلى جانب توجيه تهديدات مباشرة لتركيا وطلب تعويض مالي ضخم.

وأوضح كاينيروغابا في منشورات على منصة إكس أنه مستعد لتعبئة قواته تحت قيادته لحماية ما وصفه بـ”الأراضي المقدسة”، في إشارة إلى إسرائيل، مؤكداً أن ذلك يأتي بدوافع دينية تتعلق بالمعتقدات المسيحية على حد تعبيره.

وأشار إلى أن القوات الأوغندية يمكن أن تنتشر في إسرائيل إذا تطلب الأمر، معتبراً أن الهدف هو حماية ما وصفه بـ”أرض سيدنا عيسى المسيح”.

وفي المقابل، صعّد الجنرال الأوغندي من لهجته تجاه تركيا، واصفاً إياها بأنها “المشكلة الرئيسية”، دون توضيح خلفيات الخلافات القائمة.

وطالب كاينيروغابا بأن تدفع تركيا ما لا يقل عن مليار دولار قبل بدء أي حوار بين الجانبين، مهدداً بقطع العلاقات الدبلوماسية خلال 30 يوماً في حال عدم الاستجابة.

كما دعا المواطنين الأوغنديين إلى تجنب السفر إلى تركيا، محذراً من مخاطر محتملة على حد وصفه، في خطوة زادت من حدة الجدل حول تصريحاته.

وأكد في منشور آخر عزمه زيارة تل أبيب للقاء مسؤولين إسرائيليين، في إشارة إلى تقارب محتمل في المواقف العسكرية أو السياسية وفق تصريحاته.

وتثير هذه التصريحات تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت تمثل موقفاً شخصياً للجنرال الأوغندي أم أنها تعكس توجهاً رسمياً للدولة الأوغندية في ظل حساسية الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد.