رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: أنا مع الاتفاق وسأواصل الضغط لتحقيقه

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أيال زامير، أنه يدعم التوصل إلى اتفاق مع حركة “حماس” بشأن ملف الرهائن، مشيراً إلى أنه “يدفع نحو الاتفاق وسيفعل كل ما بوسعه لتحقيقه”.

وجاء ذلك خلال لقائه مع عائلات الرهائن الذين انتقدوا الأداء العسكري للجيش وحملوه المسؤولية المباشرة عن مصير ذويهم.

وفي رده على انتقادات العائلات، أوضح زامير أنه شخصياً صادق على الخطط العسكرية التي يتم تنفيذها، وأن قائد المنطقة الجنوبية هو من يتولى تنفيذ هذه الخطط بمسؤولية.

كما أشار إلى أنه يُطلع القادة العسكريين على تفاصيل العملية بشكل مستمر ويقوم بالموافقة على أي تقدم يتم تحقيقه، مشدداً على أنه يعمل “ليلاً ونهاراً” من أجل تحقيق الأهداف المحددة.

وأكد بعض أفراد العائلات في اللقاء أن “الثقة مفقودة” لديهم، حيث أشاروا إلى أن الجيش قدم شروطاً للمستوى السياسي، لكن هذه الشروط “رفضت مراراً”. في الوقت نفسه، عبر زامير عن تعاطفه العميق مع العائلات، قائلاً إنه يحمل صور الرهائن في جيبه بشكل دائم.