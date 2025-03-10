رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يجري جولة ميدانية في الأراضي السورية

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زامير، “جولة ميدانية داخل الأراضي السورية في عمق “المنطقة الأمنية”، والتي احتلتها إسرائيل عقب الثامن من ديسمبر”.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي: “قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، بجولة ميدانية وتقييم للوضع في عمق المنطقة الآمنة داخل الأراضي السورية”.

وأضاف البيان: “وقد رافق رئيس الأركان، قائد المنطقة الشمالية في الجيش، أوري غوردين، وقائد الفرقة 210، العميد يائير فلاي، إضافة إلى عدد من القادة العسكريين”، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

هذا “وشن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية دمرت على إثرها طائرات حربية وصواريخ متنوعة وأنظمة دفاع جوي في مواقع عسكرية عديدة بأنحاء سوريا”.

وكان الجيش الإسرائيلي، “احتل فور سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر 2024، المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان، ومنطقة جبل الشيخ الاستراتيجية، وأعلنت تل أبيب انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا لعام 1974″، وأكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن “تل أبيب ستبقى لفترة غير محددة داخل ما تسميها بـ”المنطقة الأمنية” داخل الأراضي السورية”.