رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحذّر: الجيش يتجه نحو الانهيار ولن نصمد

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير أن المؤسسة العسكرية تواجه خطر الانهيار الداخلي في ظل استمرار الحرب مع إيران وحزب الله، مشيرًا إلى أن الجيش لن يصمد إذا استمر الوضع الحالي.

وقال زامير خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” إن الجيش الإسرائيلي يعاني من أزمات متراكمة تتعلق بنقص القوى البشرية، مؤكّدًا أن قوات الاحتياط “لن تصمد” ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتنظيم التجنيد وتعديل القوانين ذات الصلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرنوت”، انتقد زامير عدم إقرار الحكومة لقوانين تنظم تجنيد المتدينين (الحريديم)، وعدم تعديل قانون الاحتياط، فضلاً عن عدم اتخاذ خطوات لتمديد مدة الخدمة الإلزامية، مؤكدًا أن ذلك يزيد من تفاقم الأزمة.

وفي تحذير لافت، رفع زامير “10 أعلام حمراء” للدلالة على خطورة الوضع، مشيرًا إلى أن حجم القوات المطلوبة يتزايد باستمرار، مع عمل الجيش على عدة جبهات نشطة تشمل قطاع غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية.

وأشار رئيس الأركان إلى أن تصاعد “العنف القومي” في الضفة الغربية دفع الجيش إلى تحويل وحدات إضافية إلى المنطقة، بالتزامن مع موافقة الكابينت على توسيع البؤر الاستيطانية، ما يزيد من الضغط على القوات ويهدد جاهزيتها.

وحذّر زامير من أنه خلال وقت قريب، لن يكون الجيش قادرًا على تنفيذ مهامه حتى في الظروف الاعتيادية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تراجع جاهزية إسرائيل العسكرية بشكل خطير.

هذا وتأتي تحذيرات أيال زامير في وقت تشهد فيه إسرائيل تصعيدًا مستمرًا على عدة جبهات، بما في ذلك قطاع غزة ولبنان وسوريا، إضافة إلى الضفة الغربية، ما يزيد من الضغط على قوات الاحتياط ونقص القوى البشرية داخل الجيش.

وتواجه إسرائيل تحديات داخلية تشمل مشاكل تنظيم التجنيد والتعامل مع الحريديم، فيما تتصاعد التوترات في الضفة الغربية والمناطق الحدودية، ما يضع الجيش في موقف صعب بين الضغوط العملياتية والقيود القانونية والتنظيمية.