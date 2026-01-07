رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن استراتيجية جديدة لمواجهة حرب مفاجئة

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش يعمل على بلورة استراتيجية جديدة تركز على سيناريو اندلاع حرب مفاجئة، مشابهة لهجوم السابع من أكتوبر 2023.

وجاءت تصريحات زامير خلال مؤتمر “القادة في الجبهة الداخلية”، الذي يسلط الضوء على دور صمود المدنيين والسلطات المحلية في دعم عمل الجيش. وأوضح زامير أن الجيش استخلص دروسًا مهمة من الهجوم الأخير، وأجرى تغييرات على مستوى الجاهزية والأوامر، وعالج الثغرات العملياتية التي ظهرت خلال الأحداث السابقة.

وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أنه لن يكون هناك سياسة احتواء مستقبلاً، مشددًا على أن إسرائيل لن تسمح “للمنظمات الإرهابية أو الجهات الوكيلة بترسيخ وجودها على طول الحدود”.

وأشار زامير إلى أن “الركيزة الأساسية هي السلطات المحلية، وقدرتكم على العمل في حالات الطوارئ تؤثر مباشرة على قدرة الجيش على تنفيذ مهامه”. وأشاد بالتعاون القائم بين السلطات المحلية والجيش خلال المواجهات الأخيرة، بما في ذلك الحرب مع إيران في يونيو الماضي، موضحًا أن عمل المدنيين يتيح للجيش التركيز والهدوء اللازم لتنفيذ المهام المطلوبة في المكان والزمان المناسبين.

من جهته، وصف قائد الجبهة الداخلية، اللواء شاي كليبر، المدنيين الإسرائيليين بأنهم “الأقوى في العالم”، مؤكدًا أن الشراكة بين الجيش والمجتمع المدني هي السبيل لإنقاذ الأرواح.