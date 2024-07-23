رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل قائد «أفريكوم»

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا،الفريق أول مايكل لانغلي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري .

وخلال اللقاء، تطرق الطرفان إلى التحديات الأمنية التي تواجهها القارة الإفريقية وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا الوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن الجزائر تواصل جهودها لتعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب والوقاية منه ورفعت العديد من المبادرات لتعزيز آليات التعاون الأمني الإفريقي.