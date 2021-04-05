البحرية الليبية تُناقش التعاون مع القوات المالطية في قضايا الهجرة والتهريب

قام صباح اليوم الاثنين رئيس أركان القوات المالطية بزيارة إلي قاعدة طرابلس البحرية، وكان في استقباله رئيس أركان القوات البحرية الليبية اللواء نور الدين البوني وآمر حرس السواحل اللواء رضا عيسى.

وأفاد الناطق الرسمي لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية، بأن الزيارة جاءت في إطار التعاون بين البلدين ومناقشة عدة قضايا منها الهجرة غير الشرعية والتهريب وسبل التعاون لحل هذه القضايا.

وأشاد رئيس أركان القوات المالطية بالمجهودات التي تقوم بها القوات البحرية الليبية لحماية المياه ال‘قليمية وإنقاذ المهاجرين ووقف التهريب والتعاون مع دولة مالطا في هذا الشأن.

زيارة رئيس أركان القوات المالطية قام صباح اليوم رئيس أركان القوات المالطية بزيارة إلي قاعدة طرابلس البحرية وكان في… تم النشر بواسطة ‏الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية‏ في الاثنين، ٥ أبريل ٢٠٢١