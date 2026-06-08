رئيس إريتريا في القاهرة.. مباحثات تعيد رسم خريطة «القرن الإفريقي»

وصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، لإجراء مشاورات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتناول ملفات إقليمية وثنائية تمتد من القرن الإفريقي إلى أمن البحر الأحمر وتطورات الشرق الأوسط.

وقال وزير الإعلام الإريتري يماني ميسكل إن الزيارة ستشهد بحثاً موسعاً في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وأسمرة، بما يشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية، إلى جانب ملفات الأمن الإقليمي ذات الحساسية العالية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق اهتمام متزايد من الجانبين بتعزيز التنسيق السياسي والأمني في منطقة القرن الإفريقي، التي تشهد تحولات متسارعة وتنافساً إقليمياً متزايداً، إلى جانب ملف البحر الأحمر الذي يكتسب أهمية استراتيجية متصاعدة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويضم الوفد الإريتري وزير الخارجية عثمان صالح، حيث من المقرر أن تتناول المباحثات أيضاً آليات تطوير التعاون الاقتصادي، وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين، في وقت يشهد فيه المسار الثنائي زخماً متصاعداً خلال الأشهر الأخيرة.

وتأتي زيارة أفورقي إلى القاهرة بعد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين، كان أبرزها زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أسمرة في أكتوبر الماضي، والتي ناقشت حينها تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل دعم الاستقرار في القرن الإفريقي.

كما شهد شهر مايو الماضي زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى العاصمة الإريترية، حيث التقى الرئيس أفورقي، وبحث معه ملفات التعاون الثنائي والتطورات الأمنية في المنطقة، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، تضمنت إطلاق خط ملاحي مباشر بين الموانئ المصرية والإريترية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وتطوير البنية اللوجستية في منطقة البحر الأحمر، التي تُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالمياً.

هذا وتشهد العلاقات المصرية الإريترية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتقاطع المصالح في ملفات الأمن الإقليمي، خصوصاً في القرن الإفريقي وحوض البحر الأحمر، في ظل تحديات متصاعدة تتعلق بالاستقرار الإقليمي، وحماية خطوط الملاحة الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المطلة على البحر الأحمر.

Arrival of President Isaias Afwerki and his delegation at Cairo International Airport in the early evening hours today. pic.twitter.com/rZ5tB1sViu — Yemane G. Meskel 🇪🇷 (@hawelti) June 7, 2026