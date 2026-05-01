رئيس الأركان: أبناؤنا أمانة ولن نتركهم وحدهم

أجرى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش زيارة تفقدية لأحد طلبة الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس، للاطمئنان على وضعه الصحي عقب تعرضه لوعكة استدعت نقله لتلقي العلاج.

وبحسب ما أفاد به المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة، جاءت الزيارة بتاريخ 30 ابريل 2026، في إطار متابعة أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية، حيث اطّلع رئيس الأركان عن قرب على تطورات الحالة الصحية للطالب، ومستوى الرعاية الطبية المقدمة له داخل الجهة العلاجية.

ووجّه الفريق أول صلاح الدين النمروش بضرورة توفير جميع الإمكانيات الطبية اللازمة لضمان تعافي الطالب في أسرع وقت، وتمكينه من العودة إلى صفوف زملائه واستكمال مسيرته العسكرية.

وأكد رئيس الأركان العامة أن طلبة الكليات العسكرية يمثلون ركيزة أساسية لمستقبل المؤسسة العسكرية، مشددًا على أن الاهتمام بصحتهم الجسدية والنفسية يعد مسؤولية مباشرة لا يمكن التهاون فيها.

وأضاف أن رئاسة الأركان العامة تواصل التزامها بدعم الطلبة العسكريين والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، انطلاقًا من اعتبارهم أمانة تقع على عاتق المؤسسة.

وتعكس هذه الزيارة جانبًا من الاهتمام المؤسسي بالكوادر الشابة داخل الجيش الليبي، في سياق جهود أوسع لتعزيز بيئة التدريب والرعاية داخل الكليات العسكرية، بما يضمن إعداد عناصر مؤهلة قادرة