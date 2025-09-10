رئيس الأركان الإسرائيلي: نعيش مرحلة حاسمة في حرب «الساحات المتعددة»

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، إن القيادة العسكرية “تراقب عن كثب تغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى أن هيئة الأركان العامة تعمل وفق أهداف واضحة تجاه كافة “الساحات المتعددة”.

وفي اجتماع عُقد بمقر قيادة المنطقة الجنوبية، أعلن زمير انطلاق التحضيرات لعملية “عربات جدعون 2″، وصادق على خطط للمراحل التالية بالتنسيق مع قادة الجيش في الجنوب.

وأكد زمير أن “الهدف المركزي هو إسقاط حكم حماس”، إلى جانب “تحرير الرهائن”، واصفًا ذلك بـ”المهمة الأخلاقية ذات الأولوية القصوى”.

وأضاف: “نحن نعيش حالة حرب منذ نحو عامين، والآن ندخل مراحل حاسمة نرسم بها الواقع للأجيال القادمة”.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن العملية تستهدف جهات معادية على عدة جبهات، في إطار ما سماه “حرب الساحات المتعددة”.