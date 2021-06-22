رئيس الأركان الإيطالية يزور ليبيا ويبحث تعزيز التعاون العسكري

وصل رئيس أركان الجيش الإيطالي الفريق “إنزو فيشاريللي” والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة طرابلس في زيارة لليبيا تتعلق بالتعاون الثنائي في المجالات العسكرية.

وجرت للمسؤول العسكري الإيطالي لدى وصوله، مراسم استقبال بمقر رئاسة الأركان العامة، حيت كان في مقدمة مستقبليه رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد.

وونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر برئاسة الأركان الليبية قولها، إنه ستجرى خلال هذه الزيارة مباحثات بين الفريق أول ركن محمد الحداد، ونظيره الإيطالي الفريق فيشاريللي، تتعلق بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين ليبيا وإيطاليا خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

#عاجل مراسم إستقبال رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن " محمد الحداد " بنظيره الإيطالي الفريق " إنزو… تم النشر بواسطة ‏الجيش الليبي – Libyan army‏ في الثلاثاء، ٢٢ يونيو ٢٠٢١