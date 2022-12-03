رئيس الأركان البرية يتفقد المواقع العسكرية جنوب ترهونة

قام رئيس أركان القوات البرية اللواء ركن الفيتوري غريبيل، رفقة آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبدالقادر العريوي، وعدد من ضباط الرئاسة بزيارة تفقدية إلى منطقة وشتاتة الواقعة جنوب مدينة ترهونة.

وتأتي الزيارة ضمن الخِطة التعليمية لرئاسة أركان القوات البرية في إعادة تأهيل وبناء الوحدات العسكرية التابعة لها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان.

واطلع الوفد على أهم المواقع العسكرية بالمنطقة، التي من شأنها أن تكون ميادين رماية لمشاريع تخرج طلبة المؤسسة العسكرية في الفترة القادمة.

وأكد رئيس أركان القوات البرية عن استعداد الرئاسة في بذل قصارى جهدها لتجهيز هذا الميدان، وتذليل كافة الصعاب، لرفع كفاءة ألوية المشاة وفوج المدفعية الذي تم تشكيلهم في الفترة الماضية، وهما تابعين لرئاسة أركان القوات البرية تعزيزاً لقوة المؤسسة العسكرية.