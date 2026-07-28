النمروش: التعاون مع بريطانيا يدعم تطوير قدرات «المؤسسة العسكرية»

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز، سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين، إلى جانب آفاق تطوير العلاقات الدفاعية في عدد من المجالات.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي إن الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش استقبل، الاثنين، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز، بحضور الملحق العسكري للدفاع البريطاني المقدم ديفيد بيتي.

وأوضحت رئاسة الأركان أن اللقاء تناول مجالات التعاون العسكري بين ليبيا والمملكة المتحدة، خاصة ما يتعلق بالتدريب والتطوير والاستشارات العسكرية، بما يدعم جهود رفع كفاءة المؤسسة العسكرية الليبية.

وناقش الجانبان أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في تطوير القدرات الفنية والعملية للمؤسسة العسكرية، ودعم جاهزيتها.

وأكد الطرفان خلال المباحثات أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، وتوسيع مجالات التعاون العسكري بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا والمملكة المتحدة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن مسار التعاون العسكري بين ليبيا وشركائها الدوليين، والذي يركز على مجالات بناء القدرات، التدريب، تبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للمؤسسات العسكرية.

وتشهد العلاقات الليبية البريطانية تعاونًا في عدد من الملفات، من بينها دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتطوير برامج التدريب، وتعزيز التواصل بين الجهات المختصة في البلدين.