رئيس الأركان العامة للجيش الليبي يطلع على سير العمل في جهاز الطب العسكري

قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، الأربعاء، بزيارة تفقدية إلى جهاز الطب العسكري، حيث كان في استقباله رئيس الجهاز وعدد من مدراء الإدارات التابعة له.

خلال الزيارة، تفقد الفريق أول الحداد سير العمل في الجهاز، بما في ذلك متابعة سير عمل إدارة شؤون علاج الجرحى والمصابين. كما قام بمتابعة عمل اللجنة الطبية، للتعرف على الآليات المتبعة في إعادة الكشف الطبي للمتقدمين من المدنيين والمصابين، بهدف إعادة تنسيبهم لفئة ذوي الإعاقة المستديمة بعد تحديد نسبة العجز نتيجة الإصابات التي تعرضوا لها.

كما اطلع رئيس الأركان على المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل إدارة شؤون علاج الجرحى، رغم الجهود المبذولة من قبلهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمصابين.

وخلال اللقاءات التي أجراها مع عدد من المصابين، ألقى رئيس الأركان العامة كلمات تشجيعية وتحفيزية لرفع معنوياتهم، واستمع إلى متطلباتهم. كما أكد لهم أن رئاسة الأركان العامة ستظل دائمًا إلى جانبهم، داعمة لهم بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة لخدمتهم.