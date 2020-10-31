رئيس الأركان العامة يبحث في موريتانيا التنسيق الأمني والعسكري

استقبل وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي، أمس الجمعة بمكتبه في العاصمة نواكشوط، رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد علي الحداد والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات الأمنية والعسكرية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الموريتانية، تناول اللقاء المنعقد في العاصمة نواكشوط التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات خصوصا تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية إلى جانب التنسيق الأمني في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما زار الوفد القيادة العامة لأركان الجيش الموريتاني، ومقر الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس بنواكشوط، “في إطار السعي إلى تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين موريتانيا ودولة ليبيا الشقيقة في عدة ميادين”، بحسب الوكالة.

وأشارت وكالة الأنباء الموريتانية إلى أن الزيارة تهدف إلى فتح قنوات اتصال بين ليبيا ومجموعة دول الساحل الخمس، التي تتولى موريتانيا رئاستها الدورية حاليا، وتضم المجموعة إضافة إلى موريتانيا، دول بوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر.