رئيس الأركان العامة يبدأ زيارة لروسيا تستغرق 5 أيام

يبدأ اليوم السبت، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، زيارة عمل إلى روسيا تستغرق 5 أيام، يجري خلالها محادثات مع كبار المسئولين الروس.

وأوضح موقع “افريكا انتليجنس” الاستخباراتي، أن الفريق الحداد سيلتقي خلال هذه الزيارة مع كل من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ونائبه إلكسندر فومين، بشأن إعادة توحيد القوات المسلحة في ليبيا ومسألة قيادتها تعد من أصعب النقاط في المفاوضات لإنهاء الأزمة.

وأضاف الموقع الفرنسي أن زيارة الفريق الحداد إلى العاصمة الروسية تأتي بعد بضعة أيام من الزيارة التي قام بها رئيس أركان القوات المسلحة الجزائرية سعيد شنقريحة، وتم خلالها بحث الملف الليبي وغيره من الملفات الأخرى ذات العلاقة.