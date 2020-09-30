رئيس الأركان العامة يدعو لتغليب مصلحة الوطن وبناء مؤسسة عسكرية موحدة

دعا رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، إلى تغليب مصلحة الوطن والدفع نحو بناء مؤسسة عسكرية موحدة.

ونقل المكتب الإعلامي برئاسة الأركان عن الفريق الحداد قوله في كلمة مرئية: “إننا من خلال رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ندعو كل الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود بالمؤسسة العسكرية من كل ربوع ليبيا ندعوهم أن يغلبوا مصلحة الوطن ويدفعوا نحو بناء مؤسسة عسكرية موحدة سليمة وقادرة على حماية مؤسسات الدولة الليبية ووحدة ترابها وأمنها القومي وتأمين حدودها”.

وأضاف: “على نحو يقود في نهاية المطاف إلى تأسيس دولة مدنية دستورية، تطوى معها حقبة الخلافات محلياً ودولياً، يكون فيها الجيش يتمتع بالمهنية والاحترافية والعقيدة العسكرية الصحيحة التي تحدد دور ووظيفة الجيش في السلم والحرب، بما يحقق الأهداف والمصالح الوطنية وتأكيد الولاء للوطن، مؤمنين بمدنية الدولة، دولة الدستور والمؤسسات والقانون”.

فيديو رئيس الأركان العامة ودعوته بتغليب مصلحة الوطن والدفع نحو بناء مؤسسة عسكرية موحدة (( إننا من خلال رئاسة الأركان… Gepostet von ‎الجيش الليبي – L.Y. Army‎ am Mittwoch, 30. September 2020