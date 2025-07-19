رئيس الأركان العامة يستقبل الملحق العسكري اليوناني

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الملحق العسكري للدفاع اليوناني، وذلك بحضور رئيس أركان القوات البحرية.

وتناول اللقاء آفاق التعاون العسكري المشترك بين ليبيا واليونان، خصوصاً في مجال التدريبات والتأهيل، كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في المجال العسكري بما يخدم المصالح المشتركة.

اجتماع لبحث تطورات الحدود البحرية وقضايا ذات صلة



في 17 يوليو 2025، عُقد اجتماع بمقر رئاسة الأركان العامة، ضم رئيس الأركان العامة، ورئيس أركان القوات البحرية، ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية.

وخُصص الاجتماع لمناقشة آخر تطورات ملف الحدود البحرية الليبية، خاصة في ضوء إعلان ليبيا عن حدود جرفها القاري المنشور من قبل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بعملية “إيريني”.

وجرى التأكيد على أهمية التوافق المؤسساتي لإعداد استراتيجية وطنية موحدة بشأن إدارة الحدود البحرية وتسوية النزاعات ذات الصلة.

اجتماع أمني لمتابعة تثبيت الهدنة في المنطقة الغربية



هذا وفي 15 يوليو 2025، عُقد اجتماع موسع بمكتب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ضم أعضاء لجنة متابعة تنفيذ وتثبيت الهدنة.

ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية، لا سيما داخل العاصمة طرابلس، ومدى التزام الأطراف المعنية ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. كما استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه اللجنة في أداء مهامها، وسبل الحفاظ على حالة التهدئة القائمة.

بحث التعاون العسكري مع الجانب البريطاني

وفي08 يوليو 2025، استقبل رئيس الأركان العامة صباح الثلاثاء بمكتبه، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا “مارتن لونجدن”، برفقة الملحق العسكري للدفاع “ماثيو كيتيرر”.

شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا وبريطانيا، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى مجالات التدريب، والاستشارات، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما أعرب الجانب البريطاني عن دعمه للمساعي المبذولة من قبل رئاسة الأركان العامة للنهوض بالمؤسسة العسكرية الليبية.