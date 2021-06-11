رئيس الأركان العامة يستقبل وزير الدفاع البريطاني

استقبل رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، أمس الخميس، بمقر رئاسة الأركان في طرابلس، وزير الدفاع البريطاني بن والاس، والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء أمراء المناطق العسكرية ورؤساء الأركانات النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشترك 5+5.

وأفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان، بأن اللقاء ناقش آفاق التعاون العسكرية المستقبلية المشتركة ما بين البلدين.

وأكد الوزير البريطاني على تقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على التنسيق في برامج التدريب المختلفة.

رئيس الأركان العامة للجيش الليبي يلتقي بوزير الدفاع البريطاني. طرابلس 10 يونيو 2021م التقى رئيس الأركان العامة للجيش… تم النشر بواسطة ‏رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي‏ في الخميس، ١٠ يونيو ٢٠٢١