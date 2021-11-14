رئيس الأركان العامة يستقبل وفداً روسياً في طرابلس

استقبل رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، في العاصمة طرابلس، وفداً من هيئة رئاسة الأركان الروسية برئاسة الفريق أول ركن آلكسي كيم نائب القائد العام للقوات البرية المسلحة الروسية، رفقة عدد من القيادات بالجيش الروسي، وبحضور رؤساء الأركانات النوعية وعدد من القيادات العسكرية الليبية.

وأفادت رئاسة الأركان العامة، بأن اللقاء يأتي في إطار اهتمام الفريق الحداد، بالتواصل مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية من أجل دعم المؤسسة العسكرية التي تعتبر ركيزة الأمن والاستقرار للدولة.

وألقى رئيس الأركان العامة، كلمة ترحيبية بالوفد، وأشار إلى عمق العلاقات بين البلدين وإلى دور المؤسسة العسكرية الروسية في تأهيل أفراد الجيش الليبي سابقاً.

وأضاف: “إننا نتطلع إلى أن تلعب روسيا دور مهم في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية”.

كما ألقى رئيس الوفد الروسي كلمته التي شكر فيها حسن الاستقبال والضيافة، وأكد على أنهم جاءوا إلى طرابلس من أجل تجديد العلاقات وتطويرها، واستعدادهم للعمل على دعم الجيش الليبي، وتقديم خبرتهم في بناء الجيوش.