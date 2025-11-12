رئيس الأركان العامة يشارك في احتفالية السفارة الجزائرية بذكرى الثورة الجزائرية

شارك رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، رفقة رئيس أركان القوات البرية، مساء أمس الثلاثاء، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة الجزائرية بطرابلس بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة الجزائرية في نوفمبر عام 1954م.

وحضر الاحتفالية عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وعدد من الوزراء وممثلين عن الحكومة، إلى جانب المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى ليبيا، فضلًا عن شخصيات سياسية محلية ودولية، وأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة في ليبيا.