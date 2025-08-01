رئيس الأركان العامة يشهد تدريبات تخريج «الدفعة 55» من طلبة الكلية العسكرية

حضر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، بروفات كراديس طلبة الكلية العسكرية – الدفعة 55، وذلك استعداداً لحفل تخرجهم.

وجرت التدريبات في مقر الكلية العسكرية، بحضور كل من آمر الكلية العسكرية، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومدير إدارة التدريب، وآمر شعبة المؤسسات التعليمية برئاسة الأركان العامة، وكبير المعلمين بالكلية.

ويأتي هذا الحضور في إطار متابعة القيادة العامة للجيش الليبي لمراحل الإعداد والتدريب، وحرصها على دعم الكوادر العسكرية الشابة التي ستنضم قريباً إلى صفوف القوات المسلحة.