الحداد يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة سير العمل بالمؤسسة العسكرية

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، اجتماعًا موسعًا بمقر رئاسة الأركان، ضم معاون رئيس الأركان، ورؤساء الأركان النوعية، وعددًا من آمري المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات، ومدراء الإدارات، بالإضافة إلى عدد من آمري الوحدات المستقلة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتنظيم العمل الإداري داخل المؤسسة العسكرية، والصعوبات التي تواجهه، حيث جرى بحث الحلول المناسبة وآليات تنفيذها على أرض الواقع.

كما تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة من قبل رئاسة الأركان العامة، بما يسهم في تطوير أداء الوحدات العسكرية، وتحقيق الاستفادة القصوى لمنتسبيها، إلى جانب العمل على معالجة العراقيل الإدارية والمالية التي قد تعيق سير العمل.

وشدد رئيس الأركان العامة خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الملاحظات التنظيمية داخل الوحدات، مؤكدًا أهمية الرفع من مستوى المؤسسة العسكرية من خلال الانضباط، والتدريب المستمر، والتنظيم المحكم.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من جميع القيادات، لتحقيق الأهداف المنشودة، والوصول بالمؤسسة العسكرية إلى مستوى يليق بمكانتها الوطنية.