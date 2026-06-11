رئيس الأركان الليبي يبحث تعزيز «التعاون البحري» مع فرنسا

في إطار تعزيز التعاون العسكري وتطوير قدرات القوات البحرية الليبية، أجرى الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، جولة تفقدية داخل قاعدة طرابلس البحرية، التقى خلالها السفير الفرنسي لدى ليبيا تيري بالا، وقائد سفينة دعم غواصي إزالة الألغام الفرنسية “بلوتون”، إلى جانب الوفد المرافق لهما، بحضور رئيس أركان القوات البحرية وآمر قاعدة طرابلس البحرية والملحق العسكري الفرنسي لدى ليبيا وعدد من ضباط القوات البحرية.

وتزامنت هذه الزيارة مع وصول السفينة الفرنسية “بلوتون” إلى العاصمة طرابلس ضمن برامج التعاون المشترك وتبادل الزيارات العسكرية بين البلدين، حيث رحّب رئيس الأركان العامة بالسفير الفرنسي وطاقم السفينة، مشيداً بمستوى العلاقات القائمة بين البحرية الليبية ونظيرتها الفرنسية، وما تشهده من تعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.

وخلال الجولة، اطّلع رئيس الأركان العامة على سير العمل داخل قاعدة طرابلس البحرية، إضافة إلى برامج التعاون والتدريب المشتركة الهادفة إلى دعم وبناء قدرات القوات البحرية الليبية، كما تابع الأعمال والمهام الفنية والتخصصية التي ينفذها مركز أبحاث تحت الماء في مجال العمليات البحرية.

وشهدت المناسبة تأكيداً على متانة علاقات التعاون بين الجانبين، واستمرار العمل المشترك في تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات والمشاريع الفنية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز جاهزية القوات البحرية الليبية وتطوير إمكاناتها وفق أعلى المعايير المهنية، وفق ما أفادت به رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.