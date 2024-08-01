رئيس الأركان المصري يلتقى رئيس أركان جيش البر التونسي

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية بالفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات العسكرية.

وأكد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع الجمهورية التونسية، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات العسكرية لكلا الجانبين .

ومن جانبه أ شاد الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية بالجهود التى تبذلها مصر لدعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.