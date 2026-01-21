رئيس الأركان يؤكد دعم المسار الأمني و«مبادرات الحوار الأممي»

التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الأربعاء بمكتبه مع مدير إصلاح قطاع الأمن، ورئيس إدارة المؤسسات الأمنية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود البعثة الأممية في رعاية “الحوار المهيكل” على الصعيد الأمني، إلى جانب دعم الجهود الدولية الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية، ومناقشة سبل التنسيق حول البرامج الوطنية المعنية بتعزيز أمن الحدود.

وأكد رئيس الأركان العامة خلال الاجتماع على الدعم الكامل للجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى تعزيز أمن الحدود واستقرارها، ودعم المسار الأمني ومبادرات الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة، مع الالتزام بالسير قدمًا نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر والتشاور بين الجيش الليبي وبعثة الأمم المتحدة، لتعزيز المسار الأمني والعسكري وتحقيق الاستقرار الشامل في البلاد.