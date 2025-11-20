رئيس الأركان يترأس اجتماعاً لمتابعة ملف «التقاعد العسكري»

في إطار متابعة الحكومة لملف التقاعد العسكري، عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، الأربعاء 19 نوفمبر 2025، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.

حضر الاجتماع مدير مكتب وزير الدفاع، ورؤساء الأركانات النوعية، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومدير الإدارة العامة للحسابات العسكرية، ومدير إدارة صندوق السلف، إضافة إلى مدير إدارة التقاعد العسكري لصندوق الضمان الاجتماعي وعدد من المسؤولين في الصندوق.

تم خلال اللقاء مناقشة القرارين رقم (821) و(822) لسنة 2025م، اللذين أصدرتهما حكومة الوحدة الوطنية، والذين يتعلقان بصرف مرتبات العسكريين الذين سيحالون للتقاعد، وكذلك العسكريين الذين تم إحالتهم على التقاعد سابقًا.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، تقديرًا لتضحياتهم وجهودهم في خدمة الوطن.