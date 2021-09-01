رئيس الأركان يتفقد المؤسسات العسكرية والأمنية في الزنتان

قام رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، بزيارة إلى بلدية الزنتان، مساء أمس الثلاثاء.

وكان في استقباله آمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي، وعميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، وأعيان وحكماء البلدية.

وتهدف هذه الزيارة للاطلاع على المؤسسات العسكرية والأمنية داخل البلدية.

وأشاد رئيس الأركان بدور بلدية الزنتان ومؤسساتها الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة الغربية، كما أثنى على دور أعيان وحكماء البلدية في دعم المصالحة الوطنية والدفع بقارب ليبيا إلى بر الأمان، وفق قوله.

الزنتان 31 أغسطس 2021م قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد بزيارة إلى بلدية الزنتان مساء… تم النشر بواسطة ‏رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي‏ في الثلاثاء، ٣١ أغسطس ٢٠٢١