رئيس الأركان يتفقد قوة مكافحة الإرهاب

قام رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محـمد الحداد، بزيارة إلى قوة مكافحة الإرهاب، رفقة رئيس هيئة العمليات ومدير إدارة التدريب.

وكان في استقباله آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، وعدد من الضباط وضباط صف من منتسبي هذه القوة.

وخلال الزيارة، قام رئيس الأركان العامة بجولة ميدانية داخل مقرات قوة مكافحة الإرهاب، واطلع على سير عملها، وأثنى على مجهوداتهم الجبارة في القضاء على الإرهاب، وفق ما نقل المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة.