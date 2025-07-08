رئيس الأركان يستقبل السفير البريطاني لتعزيز التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونجدن، والملحق العسكري للعقيد ماثيو كيتيرر.

ورحّب رئيس الأركان بالضيف والوفد المرافق، معبراً عن تقديره لمواقف المملكة المتحدة الداعمة لليبيا دولياً، ومؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين.

وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون العسكري المشترك، وتعزيز الدعم للمؤسسة العسكرية الليبية، وتوحيد الجهود في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى تطوير مجالات التدريب والاستشارات العسكرية.

من جانبه، أكد السفير البريطاني دعم بلاده الكامل لجهود رئيس الأركان في النهوض بالمؤسسة العسكرية وتوحيدها بما يخدم استقرار ليبيا وأمنها.