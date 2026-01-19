رئيس الأركان يشهد تخريج دفعة جديدة من الضباط ضمن برامج تأهيل دولية

شهدت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، صباح الأحد، حفل تخريج دفعة من الضباط وضباط الصف من مختلف التشكيلات العسكرية، عقب إتمامهم دورات في اللغة الإنجليزية، وذلك في إطار برامج التدريب والتأهيل المنفذة ضمن اتفاقيات التعاون مع المملكة المتحدة.

وحضر الحفل رئيس الأركان العامة الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية، من بينهم رئيس أركان القوات البرية وآمر المنطقة العسكرية الوسطى الفريق محمد موسى، والملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا العميد ماثيو كيتر، وممثلين عن المركز الثقافي البريطاني.

وأكدت رئاسة الأركان أن هذه الدورات تمثل مرحلة تأسيسية تمهّد للالتحاق بدورات تخصصية متقدمة، في سياق تعزيز التعاون العسكري والتدريبي بين ليبيا والمملكة المتحدة، ودعم جهود تطوير وبناء المؤسسة العسكرية ورفع كفاءة منتسبيها.

يأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن مسار أوسع لإعادة تأهيل وبناء القدرات داخل المؤسسة العسكرية الليبية، لا سيما في مجالات التدريب والاتصال والتنسيق الدولي. وتُعد برامج اللغة الإنجليزية عنصرًا أساسيًا في تمكين الضباط من المشاركة في الدورات التخصصية، والاطلاع على المناهج العسكرية الحديثة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

وتحافظ ليبيا والمملكة المتحدة على تعاون مستمر في مجالات التدريب العسكري والتأهيل الفني، بما يدعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، ورفع كفاءتها المهنية وفق المعايير المعتمدة.