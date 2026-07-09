رئيس الأركان يلتقي الطلبة الليبيين بـ«الأكاديميات العسكرية» في إيطاليا

أجرى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، الخميس 9 يوليو 2026، زيارة رسمية إلى الأكاديمية البحرية الإيطالية في مدينة ليفورنو، ضمن جهود تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والتأهيل العسكري.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن الزيارة جاءت برفقة وفد مرافق لرئيس الأركان، حيث عقد النمروش اجتماعًا مع آمر الأكاديمية البحرية الإيطالية، تناول أنشطة الأكاديمية وبرامج إعداد وتأهيل وتدريب الضباط.

وبحث الجانبان آفاق التعاون في مجال التعليم العسكري، إلى جانب برامج التدريب المعتمدة في الأكاديمية العسكرية بمدينة مودنا، وسبل تبادل الخبرات بما يخدم تطوير قدرات الكوادر العسكرية الليبية.

وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل مرافق الأكاديمية البحرية في ليفورنو، اطلع خلالها رئيس الأركان العامة على القاعات التعليمية ومنشآت التدريب والإمكانات الفنية واللوجستية المستخدمة في إعداد وتأهيل الطلبة العسكريين وفق المعايير الأكاديمية والتدريبية الحديثة.

وفي ختام الزيارة، التقى الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش عددًا من الطلبة الليبيين الدارسين في الأكاديمية البحرية بمدينة ليفورنو والأكاديمية العسكرية بمدينة مودنا.

واستمع رئيس الأركان إلى أوضاع الطلبة ومسيرتهم الدراسية، مشيدًا بالجهود التي يبذلونها في مسارهم العلمي والعسكري، ومؤكدًا أهمية توظيف الخبرات والمعارف التي يكتسبونها في دعم وتطوير المؤسسة العسكرية الليبية.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين ليبيا وإيطاليا في المجال العسكري، خاصة في مجالات التدريب والتعليم وتأهيل الضباط، بما يسهم في بناء قدرات الكوادر العسكرية وتطوير برامج الإعداد وفق تجارب دولية.