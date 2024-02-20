رئيس الأركان يلتقي فعاليات أهلية واجتماعية من المنطقة الغربية

التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي “محمد الحداد”، عدد من أعضاء الجمعية الوطنية، من “عمداء البلديات، ومجالس الحكماء والأعيان، والمجالس الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومشائخ القبائل بالمنطقة الغربية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الاركان أن اللقاء عقد أمس الاثنين، من أجل التباحث بين المؤسسة العسكرية والمكونات الاجتماعية، ودعم توحيد الصفوف، ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، وإنقاذ البلاد.

حضر اللقاء معاون رئيس الأركان العامة، الفريق “صلاح الدين النمروش”، وأمين عام رئاسة الأركان العامة، ورئيس أركان القوات البحرية .