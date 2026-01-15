رئيس الأركان يناقش شراكة أمنية وعسكرية مع الاتحاد الأوروبي

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على دعم الشراكة في المجالات العسكرية والأمنية، وتعزيز قدرات الجيش الليبي وفق معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، بما يسهم في إعادة توحيد المؤسسة العسكرية.

وأعرب السفير الأوروبي عن بالغ تعازيه باسم الاتحاد الأوروبي في الحادث المأساوي الذي أودى بحياة رئيس الأركان المشير محمد الحداد ومرافقيه، مؤكدًا تضامن الاتحاد الأوروبي مع المؤسسة العسكرية الليبية في هذا المصاب الجلل.

كما تناول اللقاء تعزيز إدارة وتأمين الحدود البرية، وتكثيف التنسيق المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار داخل ليبيا، ويدعم الاستقرار الإقليمي في الوقت نفسه.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المشاورات الهادفة إلى توطيد العلاقات الدولية، وتقوية المؤسسات العسكرية الليبية على أسس مهنية ووطنية.