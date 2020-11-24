رئيس الأركان يُثمن نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة

ثمن رئيس الأركان العامة بحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأكد على تواصل عمليات تأهيل ودمج المسلحين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفريق الحداد، أمس الاثنين، مع الوفد الممثل لحكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بحضور رؤساء الأسلحة النوعية.

ونقل المكتب الإعلامي برئاسة الأركان عن الفريق الحداد قوله: ” طرحنا في الاجتماع ما جرت مناقشته في لقاء لجنة 5+5 العسكرية… وشجعنا الفريق الذي تحمل مسؤولية الجلوس مع نظرائه في الطرف الآخر، وثمنا حقيقة ما وصلوا إليه من نتائج”.

وأفاد بمباشرتهم يوم الأحد، استقبال دفعة القيادات الميدانية الملتحقة بالكلية العسكرية، لتخريجهم ضباط أو نواة لبنة جديدة للجيش الليبي.

وتناول اللقاء رؤية وخطة عمل رئاسة الأركان العامة، للاستفادة من منتسبي التشكيلات المسلحة والقوات المساندة.

وتحدث رئيس الأركان عن الخطط القادمة واعتزامهم في الأسابيع المقبلة الانتقاء من الفريق الطبي الذين شاركونا في العمليات العسكرية لدخولهم للكلية العسكرية، وتخريجهم ضباط عسكريين في تخصصهم الطبي، والاستفادة منهم في جانب الطب العسكري.

وأشار الفريق الحداد إلى أنه في آخر الشهر من العام الجاري وبداية السنة القادمة سيجري استقبال الراغبين من المجموعات المسلحة، الذين تنطبق عليهم الشروط، والراغبين في الانخراط بالمؤسسة العسكرية، في مراكز التدريب التابعة لإدارة التدريب برئاسة الأركان.

كما سيجري استقبالهم في مراكز التدريب التابعة للمناطق العسكرية، لتخريجهم ضباط صف، وجنود، لملء الملاكات الشاغرة في الوحدات العسكرية، كما ورد عن الحداد.

ونوه الفريق الحداد إلى أن الاجتماع، طرح برنامجا آخر للقيادات الميدانية والمجموعات المسلحة للاستفادة منهم، بملء استبيان لمساعدة الباحثين عن عمل، وكذلك فتح المجال في التعيينات في المجالات الأخرى.

وأوضح رئيس الأركان أن البرنامج يسعى أيضا لمساعدة المسلحين عن طريق وزارة التأهيل والعمل، وكذلك في التنسيق مع وزارة التعليم فيما يخص الراغبين في استكمال دراساتهم، “وهذه المشاريع مخصصة لجميع المقاتلين المشاركين في الدفاع عن العاصمة”.

وجدد رئيس الأركان رفض أي تدخل داخلي أو خارجي في اختصاصات المؤسسة العسكرية.

وأضاف: “ننسق مع القيادة السياسية في تلبية احتياجات، ومتطلبات المؤسسة العسكرية، لإعادة تأهيل وتنظيم الوحدات، وكذلك إجراء الصيانات والتجهيزات لمقرات الوحدات، سواء كانت إدارية أو قتالية”.

وأشاد الفريق الحداد بالتحاق القادة الميدانيين بالكلية العسكرية.

وأردف يقول: “نحن ساعون لاحتواء كل المجموعات المسلحة، الراغبة بالانخراط أو الالتزام”.

ودعا رئيس الأركان كل المجموعات المسلحة إلى إخلاء وإخفاء المظاهر المسلحة من كل المدن، سواء في العاصمة، أو في المدن الأخرى، و الالتزام بتعليمات غرفة العمليات المشتركة والقوة المشتركة والجهات الضبطية الأخرى.