رئيس الأركان يُجري محادثات في تركيا

شارك رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد علي الحداد، رفقة الوفد المرافق له، في حفل افتتاح فعاليات المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الدفاع IDEF’21 بتركيا، بناء عللا دعوة رسمية تلقاها من وزارة الدفاع التركية.

وانطلق المعرض الدولي لصناعة الدفاع أمس الثلاثاء، بمركز المعارض والمؤتمرات “توياب” في مدينة إسطنبول، بمشاركة 1236 شركة من 53 دولة، وبتنظيم من وزارة الدفاع التركية وبإشراف القوات المسلحة التركية.

وعلى هامش هذه الزيارة، التقى رئيس الأركان العامة مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان التركي ياشار غولر.

وبحث الفريق الحداد خلال لقائه مع وزير الدفاع التركي، قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية بين البلدين.

كما شارك رئيس الأركان العامة في الاجتماعات التي عُقِدت على هامش المعرض، والتقى مع عدد من وزراء ورؤساء أركان الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في هذا المعرض.

هذا وأكد الفريق الحداد، أن تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا وأنها ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الليبيين في قضاياهم العادلة، وفق قوله.