رئيس الإمارات يبحث مع أمير الكويت التطورات الإقليمية

وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إلى دولة الكويت في “زيارة أخوية”، كما أفادت وكالة “كونا” الكويتية الرسمية.

وكان في استقبال بن زايد لدى وصوله أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد صباح خالد الحمد الصباح، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وأوضحت وكالة “الإمارات اليوم” أن محمد بن زايد عقد لقاء مع أمير الكويت مشعل الأحمد في قصر بيان، حيث تم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خصوصًا في الجوانب التنموية والاقتصادية بما يعود بالنفع على الشعبين.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان على دعم المبادرات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد حل شامل وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادًا إلى “حل الدولتين” الذي يعد السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتناول اللقاء أيضًا مسار العمل الخليجي المشترك، حيث شدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت في مختلف الأصعدة، سواء الاقتصادية أو السياسية، مما يعكس التفاهم العميق والروابط الوثيقة بين البلدين.