رئيس الإمارات يصدر عفواً عن 2269 سجيناً

أصدر رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، “عفوا شمل 2269 نزيلا في المؤسسات الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة”.

وبحسب وكالة وام، “جاء أمر الإفراج بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتكفل آل نهيان بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام”.

ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، “تأتي هذه المبادرة في إطار حرص رئيس البلاد على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وتحقيق استقرار أسرهم والتخفيف من معاناتها وإدخال الفرح إلى عائلاتهم.

يذكر أنه في 13 يونيو الماضي أعلنت الإمارات الإفراج عن 1138 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة بمناسبة حلول عيد الأضحى في ذلك الوقت.