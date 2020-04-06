رئيس الاتحاد الإيطالي يلمح إلى إمكانية استمرار «الكالتشيو» حتى أكتوبر

ندرس مجموعة كبيرة من الحلول المحتملة للتعامل مع الموقف بأفضل طريقة ممكنة [الجزيرة]

لم يستبعد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي غرافينا، إمكانية تمديد موسم دوري الدرجة الأولى “الكالتشيو” إلى أكتوبر، وذلك في ظل توقف المنافسات حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال غرافينا أمس الأحد، لبرنامج “دومنيكا سبورتيفا” على محطة “راي” التلفزيونية الإيطالية: “الطريقة الوحيدة للتعامل مع موقف طارئ من هذا النوع هي استكمال مسابقات موسم 2019-2020 هذا العام”.

وأضاف “ندرس مجموعة كبيرة من الحلول المحتملة للتعامل مع الموقف بأفضل طريقة ممكنة”.

وتابع “هل يمكن أن ينتهي الموسم في سبتمبر أو أكتوبر؟ هذا أحد الافتراضات؟ إنها طريقة لتجنب إفساد ليس موسم 2019-2020 فقط بل موسم 2020-2021 أيضا”.

وقال غرافينا إنه في حال إلغاء الموسم الحالي فإن الاتحاد الإيطالي قد يعاني من “موجة تقاضي من كل من يعتبر أنه تضرر”.

وقد يتضمن ذلك الأندية الهابطة والفرق التي تفقد فرصة اللعب في أوروبا الموسم المقبل.

وأردف “سنخاطر حقا بأن تنتقل منافسات البطولة إلى قاعات المحاكم”.

وتوقف دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ التاسع من مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 15800 شخص في إيطاليا، وهو ما يعادل ربع حصيلة الوفيات العالمية تقريبا.

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