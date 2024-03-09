رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتوقع فشل بعض البنوك بسبب قطاع العقارات التجارية

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إنه يتوقع أن يرى بعض المصارف تفشل بسبب قطاع العقارات التجارية.

وقال باول خلال جلسة استماع حول السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ: “ستكون هناك حالات فشل للبنوك”، مبينا أن المصارف التي تواجه مشكلة انخفاض المساحات المكتبية وأصول التجزئة ليست البنوك الكبيرة، التي تم تصنيفها على أنها “ذات أهمية نظامية” في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، الناجمة أيضا عن الأصول العقارية غير السليمة.

وأوضح أن المصارف المعرضة لخطر الفشل هي الصغيرة والمتوسطة الحجم، مشيرا إلى أن “هذه مشكلة سنعمل على حلها لسنوات قادمة، أنا متأكد من ذلك”.

وأضاف: “إنها ليست قضية من الدرجة الأولى لأي من البنوك الكبيرة للغاية. إن البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم هي التي تعاني من هذه المشكلات. نحن نعمل معهم. نحن نتجاوز ذلك. أعتقد أنه يمكن التحكم فيها”.

ولم يخض باول في التفاصيل حول الإجراءات التنظيمية المحددة المتعلقة بالعقارات التجارية التي يتخذها الآن بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتعرضت صناديق الاستثمار العقاري التجارية، المعروفة باسم REITs، لضربة قوية خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووصف باول انخفاض قيمة العقارات التجارية نتيجة العمل عن بعد في أعقاب الإغلاق الاقتصادي لوباء كوفيد بأنه “تغير علماني” في الاقتصاد، مشيرا إلى أنه “في العديد من المدن، تعاني منطقة المكاتب في وسط المدينة من نقص شديد في عدد السكان. هناك مبان فارغة في العديد من المدن الكبرى والصغرى. وهذا يعني أيضا أن جميع متاجر التجزئة التي كانت موجودة لخدمة الآلاف من الأشخاص الذين يعملون في تلك المباني، تتعرض لضغوط أيضا”.