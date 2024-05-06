رئيس الأركان يلتقي باتيلي بمناسبة انتهاء مهامه

التقى رئيس الأركان العامة محمد الحداد، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، بمناسبة انتهاء مهامه.

وحسب بيان رئاسة الأركان، عقد الاجتماع في مقر رئاسة الأركان بالعاصمة طرابلس أمس الأحد، بحضور نائبة رئيس البعثة ستيفاني خوري وأعضاء البعثة.

ورحّب الحداد بالحضور، متمنيا لباتيلي التوفيق في حياته المستقبلية، ومشيداً بجهوده وجهود فريقه وما بذلوه طيلة فترة عملهم.

من جانبه، أشاد باتيلي، بجهود الحداد في حل الخلافات ونزع فتيل التوتر من أجل تحقيق الاستقرار والسلام.

كما تناول اللقاء مسيرة عمل باتيلي خلال تسعة عشر شهرا قضاها في ليبيا، والمشكلات التي واجهته وأعاقت حل الأزمة.