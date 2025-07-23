رئيس الاستخبارات العسكرية يبحث في أنقرة تعزيز التعاون مع كبار المسؤولين

أجرى رئيس الاستخبارات العسكرية الليبية، اللواء محمود حمزة، والوفد المرافق له، سلسلة من اللقاءات الرسمية مع عدد من كبار المسؤولين الأتراك، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF 2025)، المُقام في العاصمة التركية أنقرة.

وشملت اللقاءات كلاً من: رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي، الفريق أول متين غوراك، رئيس هيئة الأركان العامة للاستخبارات، الفريق أول كاديوغلو، وعدد من كبار مسؤولي هيئة الصناعات الدفاعية التركية، ومدراء شركات تركية رائدة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.

وتناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية، وتبادل الخبرات، وبحث آليات دعم مشاريع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في إطار العلاقات المتنامية بين ليبيا وتركيا.

كما ناقش الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية تعزيز قنوات التنسيق العسكري والأمني، بما يخدم دعم الاستقرار الإقليمي ويسهم في تطوير القدرات الدفاعية الوطنية الليبية.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود المؤسسة العسكرية الليبية لتوسيع علاقاتها الدولية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة في سبيل بناء مؤسسة أمنية محترفة ومتطورة.